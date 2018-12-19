رئيس "مكافحة الآفات": التغيرات المناخية سبب انتشار "العفن الهبابي والجراد"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن التغيرات المناخية تتسب في انتشار العديد من أنواع البكتيريا والفيروسات التي تصيب النباتات، لافتًا إلى أن الخسائر نتيجة تلك التغيرات في المحاصيل الزراعية كبيرة.

وأضاف السباعي، لمصراوي، الأربعاء، أن أشهر الأمراض في الوقت الحالي، بكتيريا "العفن الهبابي" التي تهاجم محصول المانجو بمحافظات الإسماعيلية والشرقية، موضحا أن البكتيريا تنتج من الحشرات القشرية، التي تظهر عقب هطول الأمطار، وهو ما أثار قلق عدد من المزارعين والمصدرين.

وأوضح أن سقوط الأمطار الغزيرة له القدرة على إحداث طفرة هائلة في تزايد أعداد الجراد؛ لأن المطر يوفر تربة رطبة لوضع البيض في حين تساعد الأمطار على نمو النباتات كغذاء ومأوى للجراد.

وقال إن الوزارة متمثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات رصدت خطة لمكافحة العفن الهبابي بمحصول المانجو، تم تنفيذ المرحلة الثانية منها في أكتوبر الماضي، وسيتم الانتهاء منها في شهر مارس 2019.

وأوضح أن الوزارة توفر جميع المبيدات اللازمة لعملية المقاومة، ومنها "الزيوت المعدنية الصيفية والشتوية، والصابون البوتاسي السائل" بالإضافة لآلات الرش.