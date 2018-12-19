وزارة الصحة توضح حقيقة احتواء بودرة "التلك" للأطفال على مواد مسرطنة - بيان رسمي

كتب - أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أصدرت بيانا توضيحيا من مركز اليقظة الدوائية، بشأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام بأن بودرة "تلك" للأطفال الخاصة بشركة "جونسون آند جونسون" تتسبب فى الإصابة بالسرطان لاحتوائها على مادة الأسبستوس المسرطنة.

وقال الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلة، إن بيان "اليقظة الدوائية" أكد أنه عالمياً لم تقم أي من جهة رقابية بسحب أي من المستحضرات المحتوية على مادة "التلك"، مشيرة الى أن هناك منشور محدث من الـ FDA باحتمالية وجود شوائب من مادة الاسبستوس بمادة التلك، وعليه قامت الـ FDA بعمل مسح عن وجود مادة الأسبستوس بالمواد الخام أو مستحضرات التجميل المحتوية على مادة "التلك" ولم يتبين وجودها، فضلاً عن أنه عالمياً لم يتم العثور على أي معلومات تؤكد ارتباط مادة التلك بحد ذاتها فى الإصابة بالسرطان وأن الأمر يتطلب المزيد من الدراسات.

وأضاف زيادة، أنه تم إتخاد إجراءات إحترازية طبقاً للقواعد الرقابية الدولية، حيث تم توجيه الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بإدراج جميع المستحضرات والمواد الخام المحتوية على مادة "التلك" ضمن خطة سحب وفقاً لإجراءات السحب المتبعة للمواد الخام والمستحضرات، والتحليل بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية للتأكد من خلوها من أية شوائب لمادة "الأسبستوس"، مشددة أنه سيتخذ كافة الإجراءات التفتيشية فى حالة تبين وجود هذه المادة طبقاً للدليل العلمي.

كما وجهت زيادة، مركز اليقظة المصري نحو المتابعة المستمرة لما يتم نشره من دراسات فى هذا الشأن.