بالأرقام.. لماذا وصل عجز موازنة محافظة القاهرة لـ8.3 مليار جنيه؟

كتب- محمد نصار:

ارتفع العجز المالي بموازنة محافظة القاهرة، للعام المالي الحالي 2019/2018، إلى 8.3 مليار جنيه بزيادة قدرها حوالي نصف مليار جنيه عن العام المالي السابق 2018/2017.

وبلغ إجمالي الاستخدامات "المصروفات" لمحافظة القاهرة عن العام المالي 2019/2018 نحو 9 مليارات و628 مليونًا و343 ألف جنيه، في حين بلغ إجمالي قيمة الموارد المالية والمتحصلات للمحافظة عن نفس العام المالي مليار و295 مليونًا و438 ألف جنيه.

ويصل إجمالي عجز موازنة محافظة القاهرة عن العام المالي 2019/2018 وفقًا لبيان الموازنة العامة للدولة إلى 8 مليارات و332 مليونًا و905 آلاف جنيه، على أن يمول هذا العجز من الخزانة العامة للدولة.

وينشر "مصراوي" مقارنة كاملة بالأرقام بين إيرادات ومصروفات محافظة القاهرة في موازنة 2019/2018.

أولا الموارد:

تبلغ جملة إيرادات محافظة القاهرة (مليار و295 مليونًا و438 ألف جنيه) على النحو التالي:.

- ديوان عام المحافظة (910 ملايين و836 ألف جنيه)

- مديرية القوى العاملة (مليون و500 ألف جنيه)

- مديرية الطرق والنقل (2000 جنيه)

- مديرية الشئون الصحية (120 مليون جنيه)

- مديرية التربية والتعليم (263 مليونًا و100 ألف جنيه)

وتبلغ إجمالي موارد مديريات (التنظيم والإدارة - التموين والتجارة الداخلية - الزراعة - الطب البيطري - الإسكان والمرافق - الشباب والرياضة - التضامن الاجتماعي) صفر.

ثانيا الإيرادات:

- الضرائب (94 مليون جنيه)

- ديوان عام المحافظة (94 مليون جنيه)

- باقي المديريات (لا شيء)

البند الثاني.. المنح (لا شيء)

البند الثالث.. إيرادات أخرى (مليار و201 مليون و438 ألف جنيه)

- ديوان عام المحافظة (816 مليونًا و836 ألف جنيه)

- مديرية القوى العاملة (مليون و500 ألف جنيه)

- مديرية الطرق والنقل (2000 جنيه)

- مديرية الشئون الصحية (120 مليون جنيه)

- مديرية التربية والتعليم (263 مليونًا و100 ألف جنيه)

- مديريات (التنظيم والإدارة - التموين والتجارة الداخلية - الزراعة - الطب البيطري - الإسكان والمرافق - الشباب والرياضة - التضامن الاجتماعي) لا شيء.

البند الرابع.. متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية (لا شيء)

البند الخامس.. الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم (لا شيء)

مصروفات المحافظة

تبلغ جملة مصروفات المحافظة (9 مليارات و628 مليونًا و343 ألف جنيه) على النحو التالي:.

- ديوان عام المحافظة (مليار و846 مليونًا و554 ألف جنيه)

- مديرية التنظيم والإدارة (9 ملايين و769 ألف جنيه)

- مديرية التموين والتجارة الداخلية (79 مليونًا و451 ألف جنيه)

- مديرية القوى العاملة (40 مليونًا و814 ألف جنيه)

- مديرية الزراعة (28 مليونًا و746 ألف جنيه)

- مديرية الطب البيطري (45 مليونًا و646 ألف جنيه)

- مديرية الطرق والنقل (63 مليونًا و139 ألف جنيه)

- مديرية الإسكان والمرافق (20 مليونًا و752 ألف جنيه)

- مديرية الشئون الصحية (مليار و722 مليونًا و756 ألف جنيه)

- مديرية الشباب والرياضة (82 مليون جنيه)

- مديرية التربية والتعليم (5 مليارات و514 مليونًا و489 ألف جنيه)

- مديرية التضامن الاجتماعي (174 مليونًا و227ألف جنيه)

وينقسم باب المصروفات إلى مجموعة من البنود على النحو التالي:.

البند الأول.. إجمالي الأجور وتعويضات العاملين

يصل إجمالي بند الأجور وتعويضات العاملين إلى (7 مليارات و704 مليون و259 ألف جنيه) على النحو التالي:.

- ديوان عام محافظة القاهرة (697 مليونًا و839 ألف جنيه)

- مديرية التنظيم والإدارة (9 ملايين و470 ألف جنيه)

- مديرية التموين والتجارة الداخلية (74 مليونًا و330 ألف جنيه)

- مديرية القوى العاملة (36 مليونًا و818 ألف جنيه)

- مديرية الزراعة (28 مليونًا و274 ألف جنيه)

- مديرية الطب البيطري (41 مليونًا و992 ألف جنيه)

- مديرية الطرق والنقل (14 مليونًا و518 ألف جنيه)

- مديرية الإسكان والمرافق (19 مليونًا و743 ألف جنيه)

- مديرية الشئون الصحية (مليار و464 مليونًا و43 ألف جنيه)

- مديرية الشباب والرياضة (70 مليونًا و692 ألف جنيه)

- مديرية التربية والتعليم (5 مليارات 83 مليونًا و540 ألف جنيه)

- مديرية التضامن الاجتماعي (163 مليون جنيه)

البند الثاني.. شراء السلع والخدمات

تضمنت موازنة المحافظة للعام المالي 2019/2018 نحو (834 مليونًا و592 ألف جنيه) لشراء السلع والخدمات على النحو التالي:.

- ديوان عام محافظة القاهرة (266 مليونًا و723 ألف جنيه)

- مديرية التنظيم والإدارة (278 ألف جنيه)

- مديرية التموين والتجارة الداخلية (مليون و155 ألف جنيه)

- مديرية القوى العاملة (مليون و876 ألف جنيه)

- مديرية الزراعة (418 ألف جنيه)

- مديرية الطب البيطري (3 ملايين و530 ألف جنيه)

- مديرية الطرق والنقل (48 مليونًا و546 ألف جنيه)

- مديرية الإسكان والمرافق (956 ألف جنيه)

- مديرية الشئون الصحية (239 مليونًا و13 ألف جنيه)

- مديرية الشباب والرياضة (725 ألف جنيه)

- مديرية التربية والتعليم (268 مليونًا و390 ألف جنيه)

- مديرية التضامن الاجتماعي (3 ملايين و33 ألف جنيه)

البند الثالث.. إجمالي الفوائد على المحافظة (67 مليونًا و318 ألف جنيه)

- ديوان عام المحافظة (67 مليونًا و318 ألف جنيه)

البند الرابع.. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

يبلغ إجمالي قيمة ما تنفقه المحافظة على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (30 مليونًا و937 ألف جنيه) على النحو التالي:.

- ديوان عام محافظة القاهرة (10 ملايين و520 ألف جنيه)

- مديرية التنظيم والإدارة (20 ألف جنيه)

- مديرية التموين والتجارة الداخلية (125 ألف جنيه)

- مديرية القوى العاملة (60 ألف جنيه)

- مديرية الزراعة (40 ألف جنيه)

- مديرية الطب البيطري (85 ألف جنيه)

- مديرية الطرق والنقل (60 ألف جنيه)

- مديرية الإسكان والمرافق (51 ألف جنيه)

- مديرية الشئون الصحية (مليون و350 ألف جنيه)

- مديرية الشباب والرياضة (7 ملايين و862 ألف جنيه)

- مديرية التربية والتعليم (3 ملايين و900 ألف جنيه)

- مديرية التضامن الاجتماعي (6 ملايين و864 ألف جنيه)

البند الخامس.. المصروفات الأخرى

تحت بند المصروفات الأخرى تنفق محافظة القاهرة (139 مليونًا و868 ألف جنيه) على النحو التالي:.

- ديوان عام المحافظة (83 مليونًا و522 ألف جنيه)

- مديرية التنظيم والإدارة (1000 جنيه)

- مديرية التموين والتجارة الداخلية ( 177 ألف جنيه)

- مديرية القوى العاملة (10 آلاف جنيه)

- مديرية الزراعة (11 ألف جنيه)

- مديرية الطب البيطري (39 ألف جنيه)

- مديرية الطرق والنقل (15 ألف جنيه)

- مديرية الإسكان والمرافق (2000 جنيه)

- مديرية الشئون الصحية (18 مليونًا و350 ألف جنيه)

- مديرية الشباب والرياضة (21 ألف جنيه)

- مديرية التربية والتعليم (37 مليونًا و710 ألف جنيه)

- مديرية التضامن الاجتماعي (10 آلاف جنيه)

البند السادس.. شراء الأصول غير المالية

تبلغ إجمالي قيمة المصروفات على شراء الأصول غير المالية بالمحافظة "الاستثمارات" نحو (775 مليونًا و260 ألف جنيه) على النحو التالي:.

- ديوان عام المحافظة (644 مليونًا و540 ألف جنيه)

- مديرية التموين والتجارة الداخلية (3 ملايين و650 ألف جنيه)

- مديرية القوى العاملة (2 مليون و50 ألف جنيه)

- مديرية الشباب والرياضة (2 مليون و700 ألف جنيه)

- مديرية التربية والتعليم (121 مليون جنيه)

- مديرية التضامن الاجتماعي (مليون و320 ألف جنيه)

وتبلغ إجمالي الأموال التي تم إنفاقها على مديريات ( التنظيم والإدارة – الزراعة - الطب البيطري - الطرق والنقل - الإسكان والمرافق - الشئون الصحية) صفر.

البند السابع.. سداد القروض المحلية والأجنبية

تصل إجمالي الأموال المنفقة على سداد القروض المحلية والأجنبية إلى (76 مليونًا و109 ألف جنيه) على النحو التالي:.

- ديوان عام المحافظة (76 مليونًا و92 ألف جنيه)

- مديرية التموين والتجارة الداخلية (14 ألف جينه)

- مديرية الزراعة (3 آلاف جنيه)

ويبلغ إجمالي قيمة سداد القروض بالنسبة لمديريات ( التنظيم والإدارة - القوى العاملة - الطب البيطري - الطرق والنقل - الإسكان والمرافق - الشئون الصحية - الشباب والرياضة - التربية والتعليم - التضامن الاجتماعي) صفر.

وقال اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب المحافظ السابق، إن عجز الموازنة في محافظة القاهرة يصل إلى قيمة كبيرة مقارنة بموارد المحافظة وذلك بسبب محدودية الموارد إلى جانب كثرة أوجه الإنفاق خاصة فيما يتعلق برواتب العاملين في ديوان عام المحافظة وباقي العاملين في مختلف مديريات العاصمة.

وأضاف عبدالتواب، لمصراوي، أن إجمالي الاهلاكات في محافظة القاهرة تزداد عامًا بعد عام، خاصة فيما يتعلق بأعمال الرصف والدهانات وغيرها، الأمر الذي يستوجب أهمية البحث عن موارد جديدة داخل المحافظة أو تعظيم الاستفادة من الموارد الحالية بصورة أو بأخرى.