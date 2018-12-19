بدء الاجتماع الأول للجنة مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل

القاهرة- أ ش أ:

عقد اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا نهرالنيل برئاسة وحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري والمشرف علي مكتب الوزير.

وتم خلال الاجتماع عرض الموقف الحالي لأعمال المشروع ومناقشة خطة العمل والبرنامج الزمني للمشروع والعقود الجاري تجهيزها لاتخاذ الخطوات التنفيذية لطرحها ، حيث سيتم الأخذ في الاعتبار المناطق المنخفضة ذات الأولوية لحمايتها من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم : المهندس محمود السعدي رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، والدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الري، والدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي للمشروع، وممثلو الوزارات المعنية (الدفاع - البيئة - الاستثمار - الإسكان)، والمحافظات الساحلية (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - دمياط - بورسعيد).​