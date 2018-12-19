"المحافظين" يطالب بمنظومة ضريبية عادلة

كتب- محمد نصار:

استنكر رشدي العجوز، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية، التصريحات المتداولة لوزير المالية بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة، والتي تم نفيها من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وقال العجوز، في بيان، اليوم الأربعاء: "هذا المستند مطبق منذ عام 1955، والتلويح به خطأ في ظل عدم وجود منظومة ضريبة عادلة".

وأوضح العجوز، أن هناك غياب ثقة بين الممول والضرائب، وهو ما يتسبب في تزايد الأزمة بين الطرفيين، مطالبًا بأهمية التعاون المشترك لخلق مناخ استثماري مناسب دون وجود عراقيل.

وتابع: "مع وجود الثقة بين الممول والمستثمرين والضرائب سيحقق الاقتصاد الرسمي المطلوب".

وأكد نائب رئيس الحزب، أن هذا الأمر سيزيد من فرص الاستثمار التنموي بدخول القطاعات غير الرسمية، ويساعد على تطبيق السياسات المالية غير النقدية، وهذا لن يتحقق إلا بوجود منظومة ضريبية عادلة يتم تطبيقها بالشكل الأمثل.