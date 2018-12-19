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    محافظة القاهرة: حملة مكبرة بحي حلوان لإزالة الإشغالات

    03:25 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
    محافظة القاهرة: حملة مكبرة بحي حلوان لإزالة الإشغالات

    ارشيفية

    كتب- محمد نصار:

    تمكنت أجهزة حي حلوان برئاسة اللواء محمد عبدالحميد، رئيس الحي، بمشاركة شرطة المرافق من فتح وتشغيل 5 جراجات مخالفة لاشتراطات الترخيص، واستغلت كمخازن أو نشاط تجاري غير مرخص.

    كما شنت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وإدارة الإشغالات.

    وقال رئيس الحي، إن الحملة استهدفت رفع إشغالات المقاهي ومحال تجارية مخالفة لـ 15 محلًا ومقهى بدون ترخيص والباعة الجائلين، وغلق مراكز الدروس الخصوصية بشارع عزبة الوالدة، وشارع شريف، وشارع راغب، وتم مصادرة المضبوطات بمخزن الحي.

    وأكد عبدالحميد، استمرار حملات إزالة الإشغالات لحين القضاء على الظاهرة، وتحرير محاضر غلق وتشميع وقيدت المحاضر بأرقام من 35219 حتى 35231.

    كما أسفرت الحملة عن 44 حالة إزالة إدارية، وتم تحرير 37 محضرًا متنوعين ما بين إشغال طريق وإدارة بدون ترخيص.

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