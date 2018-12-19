بعد توقف 7 سنوات.. استئناف حفائر "الآثار الإسلامية والقبطية"

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، استئناف أعمال الحفائر الأثرية التابعة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بمختلف المواقع الأثرية في أنحاء الجمهورية، لأول مرة منذ 7 سنوات، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم العمل الأثري والبعثات الأثرية المصرية.

وأوضح الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالوزارة، أنه من المقرر بدء خمس بعثات حفائر مصرية الأسبوع المقبل أعمالها بأربع محافظات بشمال وجنوب سيناء، تضم أعمال بعثتين أثريتين بمحافظة الوادي الجديد بمنطقة عين السبيل بواحة الداخلة، ومنطقة عين الخراب بواحة الخارجة والتي ترجع للقرن الرابع الميلادي، وتعد أعمالها استكمالا لحفائر عام 2010م ، حيث نجحت البعثة الاثرية العاملة وقتها آن ذاك في الكشف عن قلعة رومانية.

ونوه مصطفى، في بيان اليوم الأربعاء، إلى وجود بعثات أثرية أخرى بمحافظة أسيوط بمنطقة البلايزة "دير أبولو" التي تعود منشآتها إلى القرن 5/ 6 الميلادي، وبعثة أثرية بمحافظة المنيا بمنطقة دير أبوحنس بملوي والتي ترجع منشآتها للقرن الخامس الميلادي، وحفائر الدير الأبيض بمحافظة سوهاج والتي تستكمل أعمالها بالدير للكشف عن مدينة الصناعات اليدوية التي عثر بها على العديد من اللقى الأثرية من الأواني الفخارية والعملات الذهبية.

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