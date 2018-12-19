الحكومة: الأزهر لن يتراجع عن تطبيق نظام التعليم الجديد

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بتراجع مؤسسة الأزهر عن تطبيق نظام التعليم الجديد‏ -التي وضعتها وزارة التربية والتعليم- نظراً لعدم استعدادها لتطبيقه، غير صحيحة.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الأربعاء بأنه ‏تواصل مع مشيخة الأزهر، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، ‏مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراجع الأزهر الشريف عن تطبيق منظومة التعليم الجديدة -التي وضعتها وزارة التربية والتعليم- بالمدارس والمعاهد الأزهرية، لافتةً إلى أن مؤسسة الأزهر تمضي قدمًا مع التطورات التي تشهدها العملية التعليمية، وأن منظومة التعليم الجديدة هي مشروع قومي، يهدف إلى إنتاج أجيال جديدة قادرة على مواكبة تطورات العصر، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة وتستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد.

وأكدت مشيخة الأزهر أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر وذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.

وناشدت مشيخة الأزهر، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالمشيخة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية.