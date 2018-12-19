برلماني: البنية التحتية تشهد طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي

كتبت- ميرا إبراهيم:

أثنى النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، على مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة بصورة لم تحدث من قبل، مثمنا على دور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهاته للحكومة بالتوسع في إنشاء مشروعات البنية التحتية وتطوير أعمالها.

وشدد عبدالقادر، في بيان، الأربعاء، على ضرورة التعاون بين الهيئات والشركات التي تقدم خدماتها للمواطن البسيط لتحقيق أفضل نوع من الخدمة يرضى عنها المواطن وتحقق المصلحة العامة للدولة.

وأشاد بحجم الطفرة التي شهدتها مصر في إنشاء شبكة الطرق الجديدة التي تسهم بشكل كبير في التنمية الحقيقية، وتعظيم الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير مساكن العشوائيات ونقل سكانها إلى مناطق صحية وتوفير البيئة المناسبة لهم وسبل الحياة الكريمة وأسرهم، وإنشاء المدارس ودور العبادة والمنشآت الترفيهية والرياضية كالأندية .

وأضاف عبدالقادر، أن هذه المشروعات التنموية شهدت تطورا كبيرا في منظومة الخدمات المتكاملة الممثلة في شبكات الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب النظيفة والكهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.

وأشاد عبدالقادر، بالنجاحات التي شهدتها شركات المياه والصرف الصحي، ومنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والتي شهدت نجاحات غير مسبوقة على يد المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة في تحسين شبكتى مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، فضلا عن النجاح فى اختبار الأمطار التى شهدتها البلاد مؤخرا حيث تم التعامل بطريقة أفضل فى احتواء الأزمات التى كانت تسببها مياه الأمطار على الرغم مما تعانيه بعض شوارع الجيزة المتهالكة وذلك من خلال تحسين وتطوير شبكات المياه والصرف، مشيدا بخبرة بدوى، الكبيرة فى إدارة الأزمات والتى مكنته من مواجهة الأزمات التى كانت تنتج عنها الكوارث فى الماضى.