الحكومة توضح حقيقة استيراد شحنات عدس مسرطنة وتداولها بالأسواق

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن استيراد شحنات عدس مسرطنة وتداولها بالأسواق. غير صحيح.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الأربعاء، بأنه تواصل مع وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك ‏الأنباء بشكل قاطع,مُؤكدًة على عدم استيراد أية شحنات عدس مسرطنة، وأن العدس المطروح بالأسواق صحي وأمن ومطابق لكافة المواصفات القياسية، مشيرةً إلى أن أي محاصيل زراعية مستوردة تخضع للرقابة والفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، مُشددةً على حرصها كل الحرص على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية.

كما أكدت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة وبشكل دوري على حركتي الصادرات والواردات التابعة للحكومة أو شركات القطاع الخاص بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة, مؤكدةً أن كافة الواردات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).​