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6 اجتماعات.. ننشر جدول أعمال "إسكان البرلمان" الأسبوع المقبل

01:47 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
6 اجتماعات.. ننشر جدول أعمال "إسكان البرلمان" الأسبوع المقبل

النائب علاء والي

كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن اللجنة تعقد 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من الاتفاقيات وطلبات الإحاطة.

وأوضح "والي"، في بيان، الأربعاء، أن الاتفاقية الأولى بشأن تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والثانية اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم مرحلة أولى، والاتفاقية الثالثة بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه.

وأضاف "والي"، أن طلبات الإحاطة التي تناقشها اللجنة خلال اجتماعات الأسبوع المقبل، خاصة بإعادة النظر في المخطط الاستراتيجي والمخطط العام لمدينة كوم أمبو بأسوان، إلى جانب مناقشة طلب إحاطة آخر خاص بعدم وجود شبكة صرف صحي بمنطقة الكيلو 22 قبلي / بحري طريق الإسكندرية – مطروح، وطلب ثالث بشأن ربط بعض القرى بمركز أبو كبير في الشرقية بمحطة الصرف الصحي.

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