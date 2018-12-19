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22 ديسمبر.. إعلان جوائز أفضل صور صحفية في مصر لعام ٢٠١٨

12:17 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
22 ديسمبر.. إعلان جوائز أفضل صور صحفية في مصر لعام ٢٠١٨

عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

يفتتح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، مساء السبت ٢٢ ديسمبر بساقية الصاوي، معرض صور مسابقة مصر ٢٠١٨ لأفضل صورة صحفية التي تنظمها شعبة المصورين الصحفيين، وهي مسابقة التصوير الصحفي الأكبر والأهم في مصر، والتي تُقام سنويًا منذ عام ٢٠٠٧، على غرار مسابقة التصوير الصحفي World Press Photo.

يشارك في المعرض ١٠٠ مصور صحفي بنحو ٢٠٠ صورة و٤٥ عمل من صحافة الفيديو، تُعبر عن أهم أحداث عام ٢٠١٨، كما سيتم تكريم الفائزين والمصورة منى شرف أول مصورة صحفية امرأة، والمصور عادل مبارز فنان البورتريه الصحفي، والمصور السكندري عزت السمري عن أعماله، وخاصة صورة الراقص بالعكاز التي غيرت حياة مشجع الكرة متحدي الإعاقة، والمصور محمد وسيم عن أعماله البديعة في التصوير الرياضي.​

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