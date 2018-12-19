الرقابة الإدارية: ضبط مسؤولين بحي العمرانية وشركة الكهرباء لتورطهم في تقاضي رشوة
كتب - أحمد جمعة:
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من المسئولين بحى العمرانية وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء؛ لتورطهم في وقائع طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الرشوة بلغت حوالي ٢٠٠ ألف جنيه من أحد المقاولين مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقارات التي يقوم المقاول ببنائها و إنهاء إجراءات توصيل التيار الكهربائي لها بالمخالفة.
وبالعرض على نيابة العمرانية قررت حبس جميع المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات.
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