رئيس الوزراء يعلن طرح أكثر من 500 وحدة للبيع بالعلمين الجديدة قريبا

مرسى مطروح- أ ش أ:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه يجري الإعداد لطرح أكثر من 500 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة للبيع للجمهور، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام، حيث يتم الانتهاء من تنفيذ حوالي 2000 وحدة سكنية بالمشروع، ويجرى حالياً الانتهاء من تشطيب واجهات العمارات، وإنارة الشوارع.

وأضاف مدبولي، خلال زيارته اليوم الأربعاء للمدينة، أنه يجري حالياً تنفيذ 128 عمارة بمشروع "سكن مصر"، من إجمالي نحو 300 عمارة (أرضى + 7 أدوار متكررة) سيتم تنفيذها بالمشروع، بمدينة العلمين الجديدة، بإجمالي 7 آلاف وحدة سكنية.

وتفقد رئيس الوزراء، خلال زيارته، موقعي تنفيذ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة العلمين الأهلية بمدينة العلمين الجديدة .

وبدوره، قال المهندس أسامة عبد الغنى رئيس جهاز المدينة إنه تم البدء في تنفيذ 9 مبان، بمشروع فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي يتم تنفيذها بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مسطح حوالى 62 فداناً، ومن المقرر الانتهاء من 4 مبان منها، وتجهيزها للتشغيل بنهاية سبتمبر القادم .

وأوضح رئيس الجهاز أنه يتم أيضا تنفيذ مشروع إنشاء جامعة العلمين الأهلية على مسطح حوالي 50ر126 فدان، بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التعليم العالي، وتشمل كليات (القانون الدولي، السياحة والفنادق، الهندسة، الطب، الصيدلة)، وإسكان الطلبة، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، ومن المقرر البدء في تشغيل 3 كليات سبتمبر القادم، بخلاف مبنى خدمي، مؤكدا أنه يتم تنفيذ أعمال الطرق المحيطة والموازية للموقع بنسبة 85%.​