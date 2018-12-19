"9.6 مليار جنيه مصروفات و1.3 دخل".. عجز محافظة القاهرة يرتفع

كتب- محمد نصار:

ارتفع العجز المالي بموازنة محافظة القاهرة، للعام المالي الحالي 2019/2018، لحوالي نصف مليار جنيه بزيادة عن العام المالي السابق 2018/2017.

وبلغ إجمالي الاستخدامات "المصروفات" لمحافظة القاهرة عن العام المالي 2019/2018 نحو 9 مليارات و628 مليونًا و343 ألف جنيه، في حين بلغ إجمالي قيمة الموارد المالية والمتحصلات للمحافظة عن نفس العام المالي مليار و295 مليونًا و438 ألف جنيه.

ويصل إجمالي عجز موازنة محافظة القاهرة عن العام المالي 2019/2018 وفقًا لبيان الموازنة العامة للدولة إلى 8 مليارات و332 مليونًا و905 آلاف جنيه، مقابل 7 مليارات و755 مليونًا و295 ألف جنيه خلال العام المالي 2017 /2018 وفقًا لبيان الموازنة العامة للدولة، على أن يمول هذا العجز من الخزانة العامة للدولة.

يأتي ذلك، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتح السيسي، للمحافظات بتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة في كل محافظة، تحقيقًا للاكتفاء الذاتي لها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه عدة تساؤلات للواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لم يستطع الإجابة عنها منها داخل المحافظة