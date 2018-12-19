"سفنكس".. ثاني مطار بالقاهرة الكبرى يسير رحلات داخلية

كتب- طه عبيد:

يقع مطار سفنكس الدولي الجديد في قلب القاهرة الكبرى، على أول طريق (القاهرة - إسكندرية) الصحراوي بعد بوابات القاهرة بحوالي 9 كيلو متر، حيث يقدم خدماته لمناطق الجيزة والهرم وأكتوبر، وكذلك محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية، والفيوم وبني سويف والمنيا، في الوجه القبلي.

يبعد المطار 12 كيلو متر عن منطقة الأهرامات، كما يسهم وجوده قرب المزارات السياحية في تنشيط سياحة اليوم الواحد، التي ترغب وزارتا الطيران المدني والسياحة في تنظيم هذا النوع من الرحلات وإدخاله ضمن برنامج السائح، وهو النظام الذي يطبق علي الاقصر وأسوان.

تقدر مساحة المباني الإجمالية بالمطار حوالي 26 ألف متر، بتكلفة إنشائيه 300 مليون جنيه، ويتكون من مبنى الصالة الرئيسي، وبرج المراقبة الجوية، و24 مكتب خدمي، كمان يتكون المبنى الرئيسي من صالة للسفر وأخرى للوصول، وصالة لكبار الزوار، ومكاتب إدارية، ويوجد به ممران رئيسيان للإقلاع والهبوط، بالإضافة إلى ممرات مساعدة، ويحتوى على 4 محطات كهرباء فرعية، ومبنى للأرصاد الجوية، ويستوعب 300 راكب في الساعة، وتقع بوابته الرئيسية على طريق إسكندرية الصحراوي.

أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، تشغيل أول رحلة من مطار سفنكس الجديد خلال يناير المقبل، وقال في بيان له، قررت الشركة الوطنية تشغيل رحلات داخلية لأول مرة من المطار ضمن مرحلة التشغيل التجريبي خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي، وتحديدا في الفترة من 25 يناير وحتي 9 فبراير القادم.

ومؤخرًا تفقدت لجنة من شركة مصر للطيران المطار، وشاهدت الإجراءات داخل المطار والاستعدادات لاستقبال الركاب بصالتي السفر والوصول، تمهيدًا لبدء تيسيير الشركة رحلات خلال شهر يناير القادم، حيث قررت الشركة تسيير رحلات داخلية هناك، وستشهد الساعات القادمة الإعلان عن تفاصيل ومواعيد إقلاع الرحلات.