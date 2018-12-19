حدث ليلًا| السيسي يلتقي رئيسة البنك الدولي.. وفيفي عبده تُعلن عودتها للرقص

(مصراوي):

شهد ليل أمس الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

10 صور ترصد مشاركة السيسي في المنتدى الأوروبي الإفريقي بفيينا

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، 10 صور ترصد مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالمنتدى الأوروبي الإفريقي رفيع المستوى، والمنعقد بفيينا.

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السيسي يلتقي الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي بفيينا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفيينا مساء اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيسية التنفيذية للبنك الدولي.

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بالمدرعات وفرق الحماية.. مسيرة أمنية لطمأنة المواطنين بالعاشر من رمضان (صور)

نظّمت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، مسيرة أمن مُكبرة لطمأنة المواطنين، والبدء في سياسة أمنية جديدة، تستهدف المرور بسيارات الشرطة على مُختلف الأحياء والمناطق الحيوية بالمدينة.

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مصر للطيران ترد: لماذا لم تهبط طائرتها في ميلانو وأين ذهب طاقمها بروما؟

قالت شركة "مصر الطيران"، إن رحلتها رقم MS705 المتجهة إلى ميلانو، تم تغيير مسارها وهبطت بمطار روما؛ بسبب سوء الأحوال الجوية بمطار ميلانو، والمستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، الأمر الذي أدي إلى عدم إقلاع وهبوط جميع الرحلات من وإلي المطار، وهو حدث طاريء خارج عن إرادة شركات الطيران.

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بسبب الأسانسير.. أسامة كمال يُحرج رئيس جامعة كفر الشيخ على الهواء

أحرج الإعلامي أسامة كمال، رئيس جامعة كفر الشيخ ماجد القمري، على الهواء.

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البابا تواضروس يستقبل أسرة ضحيتي إطلاق النار بـ"المنيا" (صور)

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الثلاثاء، بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أسرة عماد كمال صادق وابنه دايفيد اللذين راحا ضحية حادث المنيا الأربعاء الماضي.

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دي ميستورا: تشكيل اللجنة الدستورية السورية يحتاج إلى خطوات

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية لم يستكمل بعد.

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السودان يؤكد استمرار قواته المشاركة ضمن عاصفة الحزم في اليمن

اختتمت بالخرطوم مساء الثلاثاء، المباحثات العسكرية السودانية السعودية برئاسة رئيسي هيئتي الأركان في البلدين.

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تقرير.. العين وحسين الشحات يكتبان التاريخ في كأس العالم للأندية

تأهل فريق العين الإماراتي إلى نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات بعد فوزه على ضيفه ريفر بليت الأرجنتيني (5-4) بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد في المربع الذهبي للبطولة.

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"سيطرة بيراميدز وقرارات الأهلي واستمراره مع المصري".. 10 تصريحات ليونس

أكد مصطفى يونس، المدير الفني السابق للمصري، أن بيراميدز يسيطر على سوق الانتقالات في الدوري المصري، مبررًا أسباب تراجع نتائجه مع الفريق البورسعيدي، كما تطرق للحديث عن النادي الأهلي الذي مثَّله كلاعب.

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تصريحات الثلاثاء| نقاد أوروبا يتحدثون عن لاسارتي.. ومستقبل تريكة ينتظر ناصر

زوار مصراوي الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولي كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2018.

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في القائمة القصيرة للأوسكار.. خروج "يوم الدين" وتتويج جديد لـ"كفر ناحوم"

أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار" عن قائمتها القصيرة للأفلام المرشحة لقائمة أفضل فيلم أجنبي بترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2019، والمقرر التصفية بينها لاختيار أفضل 5 أعمال بلغة أجنبية ثانية.

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بالفيديو.. رانيا يوسف تشارك في "تحدي الركنة"

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر فيديو قصير تعلن به عن مشاركتها في "تحدي الركنة".

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فيفي عبده معلنةً موعد أولى حفلاتها: أنا أسطورة الرقص الشرقي

قالت الفنانة فيفي عبدة إنها ستقدم شيئًا مختلفًا في الرقص الشرقي لن يتشابه مع ما يقدم حاليًا على الساحة الفنية "لأنها أسطورة الشرق في الرقص"، على حد وصفها.

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كريم عبد العزيز يعتذر لـ"جروب فيسبوك" عن بوستر فيلمه

نشر الفنان كريم عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك" بوستر فيلمه الجديد "نادي الرجال السري".

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نشرة الموضة| رانيا يوسف بفستان أبيض مفتوح ودرة "بالروب" و"بلوفر صلاح" يثير الجدل

هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل مصراوي" يُقدّم لكم نشرة الموضة يوميًا، ليطلعكم على آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها، وذلك في الصفحات التالية:

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