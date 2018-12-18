10 صور ترصد مشاركة السيسي في المنتدى الأوروبي الإفريقي بفيينا

بعد توقف 6 سنوات.. وصول أول فوج سياحي فنلندي لمطار الغردقة

مسؤولون ونجوم الفن يشاركون في احتفال "اليوم الدولي للمهاجرين" -(صور)

كتب- إسلام ضيف:

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، 10 صور ترصد مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالمنتدى الأوروبي الإفريقي رفيع المستوى، والمنعقد بفيينا.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، كلمة في إطار مشاركته بالاجتماع السياسي لرؤساء الدول والحكومات.

وشارك الرئيس السيسي بالمنتدى الإفريقي الأوروبي بالنمسا، والذي شهد اجتماع قادة وكبار مسؤولي حكومات أكثر من 50 دولة عضو في الاتحادين الأوروبي والإفريقي، في قمة أوروبية إفريقية بالعاصمة النمساوية فيينا؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين القارتين، في ظل جهود تستهدف علاج جذور مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وترأس القمة المستشار النمساوي سبستيان كورتس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والرئيس الرواندي بول كاجامي الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.