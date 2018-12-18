رئيس الوزراء السلوفيني للسيسي: مصر ركيزة استقرار الشرق الأوسط

كتب- إسلام ضيف:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء السلوفيني ماريان شاريتس، وذلك على هامش مشاركة في فعاليات المنتدى الأوروبي الأفريقي رفيع المستوى بفيينا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء السلوفيني، موجهاً التهنئة له على انتخابه في منصبه في سبتمبر من العام الجاري، ومشيداً بنجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة في سلوفينيا.

وأكد الرئيس متانة العلاقات التي تجمع بين مصر وسلوفينيا، وحرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ثنائياً وكذا في إطار الاتحاد الأوروبي، معرباً عن تطلع مصر لاستضافة اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية قريباً في القاهرة، والتي تمثل الإطار المؤسسي للتعاون المشترك بين الدولتين.

من جانبه أكد رئيس الوزراء السلوفيني سعادته بلقاء الرئيس، مؤكداً حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقاتها مع مصر، لا سيما مع ما تمثله كركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن تطلعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر من خلال اللجنة المشتركة لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً على صعيد التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادي في ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، خاصةً محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية وسبل التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، فضلاً عن جهود مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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