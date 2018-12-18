رئيس "أكديما" تُعيّن أحمد كيلاني رئيسًا لشركة "إيبيكو" للأدوية

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة "أكديما" للأدوية المملوكة للدولة، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد كيلاني رئيسًا لمجلس إدارة شركة "إيبيكو" للأدوية إحدى شركات المجموعة، خلفًا للدكتور أحمد برهان.

ونصّ القرار على أن يتولى الدكتور أحمد كيلاني رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكوالمملوكة للدولة مع الاحتفاظ بمنصبه رئيسًا لشركة المهن الطبية حتى مطلع يناير 2019.

يشار إلى أن الدكتور أحمد كيلاني كان عضوًا بمجلس إدارة شركة المهن الطبية، إحدى شركات أكديما المملوكة للدولة منذ عام 2002 وشغل منصب رئيس مجلس إدارة ذات الشركة منذ عام 2012 وحتى الآن.