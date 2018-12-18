بعد غلقها.. عدسة "مصراوي" ترصد الأجواء بمحيط مكتبة "حسن كامي"

بعد توقف 6 سنوات.. وصول أول فوج سياحي فنلندي لمطار الغردقة

مسؤولون ونجوم الفن يشاركون في احتفال "اليوم الدولي للمهاجرين" -(صور)

كتب- إسلام ضيف:

رصدت عدسة "مصراوي" الأجواء في محيط مكتبة "المستشرق" لمالكها الفنان الراحل حسن كامي، وذلك في أعقاب تنفيذ قوة من قسم شرطة قصر النيل قرار النيابة العامة بغلق وتشميع المكتبة، حسبما أفاد مصدر أمني في وقت سابق اليوم.

وسادت حالة من الهدوء في محيط المكتبة التي تقع بشارع قصر النيل، والقريبة من ميدان طلعت حرب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني مسؤول في تصريحات لمصراوي إنه فور استلام قرار النيابة بغلق وتشميع المكتبة، توجهت قوة من قسم شرطة قصر النيل لتنفيذه، إلا أنها وجدت محامي الفنان الراحل داخل المكتبة، وتم إخراجه وتشميع المكتبة وأخذ تعهد بعدم فك الشمع.

وفي وقت سابق، قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، لفحص وجرد كافة محتويات مكتبة الفنان الراحل حسن كامي، وإعداد تقرير مفصل عنها على الفور لما تحتويه المكتبة من مقتنيات تراثية.

كما تمت مخاطبة النيابة العامة - نيابة قصر النيل - باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المقتنيات الفنية التراثية الموجودة بالمكتبة وعدم تمكين أي من الورثة أو غيرهم من التصرف فيها إلا بعد انتهاء اللجنة المشكلة وفقـًا للمادة الثالثة من القانون 8 لسنة 2009 وتعديلاته من فحص وجرد محتويات المكتبة.

كما جرى تكليف - حسب بيان - الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة لإنذار كل من الورثة والحائز للمكتبة بمنع التصرف في محتوياتها إلا بعد انتهاء أعمال اللجنة.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة لحماية مقتنيات مكتبة الفنان الراحل حسن كامي، والتى تضم مخطوطات وكتب ووثائق نادرة.