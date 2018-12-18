مطار شرم الشيخ يتزين استعدادًا لاحتفالات "الكريسماس" -(صور)

كتب- طه عبيد:

استعد مطار شرم الشيخ الدولي، لاستقبال السائحين القادمين لزيارة مصر، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2019.

وخصص المطار منطقة لالتقاط الصور التذكارية، مما جذب المسافرين إلى أخذ بعض اللقطات بجانب "بابا نويل" و"شجرة الكريسماس"، في جو من البهجة وسط الاحتفالات باستقبال العام الجديد.