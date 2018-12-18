الآثار: 80% نسبة الأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، وصول نسب أعمال مشروع المتحف المصري الكبير، إلى أكثر من 80% من إجمالي حجم الأعمال الجارية، على أن يجرى افتتاحه عام 2020 كما هو مقرر له.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن إجمالي القطع الأثرية المنقولة إلى المتحف بلغت حوالي 45 ألف قطعة، كما جرى نقل 26 أثرا ضخم أهمها تمثال الملك رمسيس الثاني، والعجلة الحربية الخاصة بالملك "توت عنخ آمون"، وأطول 4 قطع خشبية من أجزاء مركب خوفو، وعامود مرنبتاح من القلعة.

وأوضحت أنه في يوم 23 يناير الماضي، جرى تكليف تحالف Hill Ehaf-PWC-Lord بتجهيز الشروط المرجعية والخطة الاستثمارية للمتحف تمهيداً لاختيار شركة كبرى لإدارة وتشغيل الخدمات، وفي 10 يونيو جرى الإعلان عن بدء إجراءات التأهيل المسبق لاختيار شركة أو تحالف لإدارة وتشغيل خدمات المتحف.

وتابعت الوزارة: في 26 سبتمبر الماضي، جرى فتح المظاريف الخاصة بأوراق الشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل خدمات المتحف، كما شهد يوم 4 ديسمبر الجاري، إعلان القائمة المختصرة بأسماء التحالفات والشركات المؤهلة لعملية طرح وإدارة وتشغيل خدمات المتحف، وهي تحالف "مصري ـ إيطالي" وتحالف "مصري ـ أمريكي"، وتحالف "مصري ـ فرنسي"، وتحالف "مصري ـ إنجليزي"، وشركة فردية.