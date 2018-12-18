الكنيسة: مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" دعوة للتأكيد على قيمة العلم والعمل

كتب - إسلام ضيف:

أكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" يعد بمثابة دعوة للتأكيد على قيمة العلم والعمل في بناء المجتمع.

وقال القس بولس حليم - في تصريح له على هامش مشاركته في فاعليات "مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم"والذي يقام بمدينة الغردقة ممثلا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - إن جلسات المؤتمر شهدت طرح العديد من الأفكار الايجابية التى من شأنها تطوير الفكر المصري بما ينعكس بصورة حضارية وايجابية على جميع فئات المجتمع .

وقدم القس بولس حليم الشكر لمنظمي مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بقيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للاهتمام بالتواصل مع علماء مصر وخبرائها في مختلف دول العالم وتقديم النماذج الناجحة للشباب فضلا عن الاستفادة بخبراتهم في كافة مؤسسات الدولة.