وزيرة الثقافة تعلن زيادة المخصص المالي لأندية الأدب بنسبة 25%

مرسى مطروح - أ ش أ:

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم الثلاثاء، زيادة المخصص المالي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لأندية الأدب بنسبة 25%.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ33 للمؤتمر العام لأدباء مصر بمطروح، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع محافظة مطروح، وتستمر حتى الجمعة المقبل، بحضور اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأمانة الشاعر محمد عزيز.

كما أعلنت وزيرة الثقافة محافظة مطروح عاصمة للثقافة المصرية للعام 2019 بشكل رسمي بدءًا من اليوم بمناسبة انعقاد المؤتمر، قائلة "إنه سيتم تفعيل عاصمة جديدة للثقافة سنويًا بناءً على المحافظة التي يُعقد فيها المؤتمر" مشيرة إلى أهمية هذا المؤتمر الثقافي الذي يجمع بين طموح الشباب وحكمة الكبار.

وأضافت أن هذا المؤتمر لا يهتم بالشعر والإبداع فحسب، وإنما المنتج الاقتصادي أيضًا، إذ تتخذ دورة هذا العام من المؤتمر اسم "المنتج الثقافي بين حرية الإبداع واقتصاديات الصناعة.. دورة المفكر الاقتصادي طلعت باشا حرب"، ويحضرها نحو 430 أديبًا وباحثًا وإعلاميًا، موجهة التحية للهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديرها أدباء مصر ومفكريها.

من جانبه، أكد محافظ مطروح دعمه الكامل لكل مسارات البناء الأخلاقي والعلمي والأدبي في مطروح، قائلًا: "إننا نسعى لأن يأخذ المجتمع المطروحي حظه الوفير من الثقافة والعلم والمعرفة التي تساهم في صياغة الشخصية المصرية عامة والمطروحية خاصة"، منوهًا بأهمية هذا المؤتمر، لأن المثقفين المصريين يرمزون لثقافة أسست للثقافة الإنسانية، ويمثلون بلدًا عظيمًا في ماضيه وحاضره ومستقبله ، واصفا الثقافة بأنها "القوة الناعمة، التي ستظل هي المُحافِظة على هويتنا وسط التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية".

من جهته، أشار مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس المؤتمر إلى أن عصر النهضة المصرية ارتبط في القرنين التاسع عشر والعشرين بالنهضة الأدبية، وظلت أسماء الكتاب من السلسلة الذهبية لأدباء مصر ومفكريها الذين دفعوا مصر للتقدم نحو الأمام ، مؤكدا أن الأدب محور مفصلي في حياة الأمم، لأنه يعني القدرة على استشراف المستقبل والانتقال إليه، معتبرًا أن "بضاعتنا الحقيقية وقوتنا الناعمة تكمن في الفكر والأدب والفن، وهي صناعة الحياة في مواجهة صناعة الموت الذي يصدره لنا الإرهاب الأسود".

وفي ختام المؤتمر، أهدى محافظ مطروح درع المحافظة للهيئة العامة لقصور الثقافة، كما أهدى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة درع الهيئة لمحافظة مطروح.

وكرمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي رئيس المؤتمر اعتزازًا بعطائه الفكري والثقافي الكبير، والأستاذ الشاعر محمد عزيز أمين عام المؤتمر، والشاعر علاء أبو خلعة عن أدباء محافظة مطروح، والشاعر حاتم مرعي عن أدباء الوجه البحري، والشاعر حسين خلف الله عن أدباء الوجه القبلي، والروائية مي خالد عن الأديبات، والناقد الدكتور أحمد درويش عن النقاد، والكاتب الصحفي محمد لطفي عن الإعلاميين، واسم الباحث الراحل عصام ستاتي من الراحلين، واسم الشاعر الراحل محمود الأزهري من الراحلين.

​