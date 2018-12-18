نائب وزير التعليم: ندوات تعريفية لأولياء الأمور بالنظام الجديد

كتبت-ياسمين محمد:

قال أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، إن ممثلي فريق الدعم الفني بوزارة التربية والتعليم نظموا ندوات تعريفية لأولياء الأمور والمهتمين بنظام التعليم الجديد "تعليم 2.0" على مستوى محافظات الجمهورية في نفس التوقيت.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أوضح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تسعى لنشر المعرفة بالنظام التعليمي الجديد بين جميع أقطاب العملية التعليمية، مشيرًا إلى عقد لقاء موسع لأولياء الأمور لمتابعة خطط الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية، والرد على الاستفسارات عن منظومة التعليم الجديدة وأهدافها وتعريفهم بدورهم وواجباتهم في المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه سيكرر مثل تلك اللقاءات؛ لتحقيق التواصل البناء وتقريب وجهات النظر بين متخذي القرار وأولياء الأمور.

وأوضح الدكتور حسن فارس، رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم في الصفوف الأولى، أن هذه الندوات جاءت استكمالًا للزيارات التي نفذها بها فريق الدعم الفني بالوزارة على مدار الشهرين الماضيين؛ لمتابعة أثر التدريب على الموجهين والمعلمين ومتابعة ما يجري تنفيذه ورصد الاحتياجات للمرحلة القادمة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سبق وأن أطلقت تطبيق للموجهين والمعلمين؛ لدعم خطط التطوير المهني للمعلمين ويمكّن الموجهين من المتابعة وفق متطلبات النظام التعليمي الجديد، ورصد التغيرات داخل الفصول الدراسية باعتماده على نظام النقاط، ويمكن تحميله من خلال الرابط التالي: http//eduplj.com.

وللتيسير على المستخدمين يوجد فريق الدعم الفني للرد على الاستفسارات على مدار أيام العمل الرسمية على الأرقام الآتية : (01099122023 -01153376942).