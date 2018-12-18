"التعليم" تحذر المديريات من "الأسئلة السياسية" بامتحانات نصف العام

كتبت-ياسمين محمد:

وجه الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية، بضرورة الالتزام بتخصيص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الأوا للمراجعة، وفقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018/2019، التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2018.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، يأتي هذا بمناسبة استعداد المديريات التعليمية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018/2019؛ لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

وشدد حجازي على الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة جميع الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية، والمخطط بها بداية ونهاية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ومراعاة الابتعاد تمامًا عن عقد أية امتحانات خلال أيام الأعياد الرسمية وأعياد الأخوة المسيحيين واليوم الذي يليه.

ووجه بإعداد أسئلة الامتحانات وفق مواصفات الورقة الامتحانية، وكذا أن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي جرى تدريسها فعليًا والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية، أو القضايا الحزبية والخلافية، والالتزام بإعداد جداول الامتحانات وإعلانها مبكرًا في المدارس بأماكن واضحة للطلاب وأولياء الأمور، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ المناسب الذي يضمن أداء الطلاب للامتحانات فى جو من الهدوء؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.