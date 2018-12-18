محافظ القليوبية ورئيسة "التأمين الصحي" يتابعان مبادرة "الأنيميا والسمنة والتقزم" (صور)

كتب - أحمد جمعة وأسامة علاء الدين:​

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتورة سهير عبد القادر رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، فعاليات مبادرة فحص وعلاج الأنيميا والسمنة وقصر القامة، ضمن حملة "100 مليون صحة"، بمدرسة الشهيد أحمد شعلان بشبرا الخيمة.

وأكدت الدكتورة سهير عبدالحميد، أن هذه الإجراءات تأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم خدمة صحية متميزة وراقية يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصرى.

وأضافت في تصريحات لها، أن هذه الجولات تأتي في إطار جهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، ومتابعة العمل علي أرض الواقع.