"مصر تستطيع" يناقش ريادة الأعمال ودور التعليم في تحفيز الطالب

كتب - أسامة عبدالكريم:

أكد الدكتور رأفت منصور، أستاذ الهندسة الكهربائية جامعة كندا، أن تشجيع الابتكار يساهم في خلق فرص عمل جديدة، كما أنه يعمل على تغيير الأنماط التقليدية في الوظائف، وأن %30‎ من الشركات تتراجع بعد عامين من بدء عملها في السوق و%50‎‎ تتعرض لنفس المشكلة بعد 10 سنوات ما يعني أن الدراسة السوقية من أهم عناصر النجاح.

جاء هذا في جلسة "ريادة الأعمال ودور التعليم في تحفيز الطالب" التي عقدت اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عبد المنعم الرئيس التنفيذي لشركة إيسكو العالمية وهو أحد أهم رواد الأعمال العالميين وأصغر رئيس تنفيذي مصري لشركة أمريكية إن تقييم الشركات في أمريكا يعتمد على الإبداع وهذا هو ما يحدد قيمتها السوقية.

وأضاف أن الإبداع والاختراع يمثلان أحد أهم العناصر التي يحتاجها رب العمل في الموظفين المتقدمين للحصول على الوظائف.

وتابع قائلا، إن هناك أسئلة يتم توجيهها للموظفين ليس لها إجابات، ولكنها تعتمد في التقييم على الردود المنطقية التي من خلالها يمكن تقييم هذا الشخص بأنه غير نمطي ويمكن أن يمثل إضافة.

وبدوره قال الدكتور علاء عبدالعزيز نائب رئيس جامعة الأمير إدوارد بكندا، في مداخلته، إن الطالب في المستقبل يجب أن يخلق الوظيفة الخاصة به من خلال ما قام بتدريسه وتعلمه في مراحل تعليمه المختلفة، ولا يمكن أن ينتظر من يقوم بتوظيفه.

وأضاف أن بعض النماذج التي قام بتطبيقها في جامعة الأمير إدوارد بكندا يتم الآن تدريسها في جامعات مصر، وأن المشروعات التي يقوم الطلبة بتنفيذها خلال السنة الثالثة بالجامعة بعضها حقق نجاحات كبيرة جعلت بعض الطلبة يرفضون استكمال الدراسة وفضلوا تعظيم مشروعهم.

كما اعتبر عبدالعزيز أن المشروع الناجح في حد ذاته أهم من الشهادة الجامعية لأنه يساهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد افتتاح نموذج لجامعة الأمير إدوارد.

بدورها، قالت إيمان الشريف سكرتير اتحاد الغرف المصرية البريطانية، في مداخلتها، إن الغرفة تساهم بشكل كبير في الترويج للمنتج المصري، ونظمت أكثر من فعالية بدعم من البنوك المصرية لفتح أسواق بريطانيا لمنتجات من رواد الأعمال المصريين لتشجيعهم على تطوير منتجاتهم.

وأضافت أن رائد الأعمال يجب أن يحيط نفسه بشبكة علاقات قوية، كما يجب أن يتميز بالإبداع والابتكار وسبق له دراسة السوق قبل إطلاق مشروعه.