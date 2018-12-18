مؤتمر للصحفيين المُعتدى عليهم بـ"الصيادلة" غدًا لعرض شهاداتهم

كتب- مصطفى علي:

ينظم مجلس نقابة الصحفيين، مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء؛ للاستماع لشهادات الصحفيين المُعتدى عليهم من جانب أمن نقابة الصيادلة التابعين للنقيب محيي عبيد، وذلك لكشف حقيقة ما تعرضوا له من اعتداءات وتكسير لمعداتهم سواء هواتفهم أو كاميراتهم.

وأدان مجلس نقابة الصحفيين في بيان عصر اليوم، "الجريمة التي ارتكبت بحق زملاء صحفيين، خلال أدائهم مهام عملهم في تغطية فعاليات تلقي أوراق المرشحين لانتخابات نقابة الصيادلة".

وأكد مجلس النقابة، أن "هذه الجريمة لن تمر دون حساب كل من تورط فيها، بالاعتداء أو التحريض، أو توفير الحماية للمعتدين، وأنها في سبيل ذلك، تدعم أعضاءها في جميع الإجراءات القانونية، التي اتخذت لحفظ حقوقهم".

ودعت نقابة الصحفيين لمقاطعة أخبار نقابة الصيادلة وكل ما يتعلق بالنقابة من أنشطة وانتخابات ومرشحين في كافة الصحف والمواقع الصحفية، لحين انتهاء التحقيقات وانتزاع حقوق الزملاء الصحفيين المعتدي عليهم أدبياً ومادياً.