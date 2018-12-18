نقيب الصيادلة يطالب النائب العام بحظر النشر في "الاعتداء على الصحفيين"

كتب - أحمد جمعة:

تقدم نقيب الصيادلة، بطلب إلى النائب العام، اليوم الثلاثاء؛ يطلب حظر النشر في قضية الاعتداء على 4 صحفيين داخل مقر نقابة الصيادلة.

كان أمن نقابة الصيادلة اعتدى أمس الإثنين، على 4 صحفيين أثناء تغطيتهم ترشح الدكتور كرم كردي لانتخابات النقابة المزمع عقدها مارس المقبل.

وزعم نقيب الصيادلة بحضور "كردي" لتقديم أوراق ترشحه، وبصحبته عدد من "البودي جارد" و"أشخاص مجهولين" (يقصد الصحفيين)، وطلبوا التصوير دون الإفصاح عن هويتهم.

يأتي هذا رغم اعتراف "نقيب الصيادلة" بواقعة التعدي على الصحفيين، وتقدمه باعتذار عن الواقعة، قبل أن يتقدم ببلاغ ضدهم مساء أمس.

وبحسب مراسل مصراوي الذي تواجد في نقابة الصيادلة أمس، فإن الصحفيين ذهبوا إلى النقابة لتغطية الانتخابات كالمعتاد، دون الحضور بصحبة "كردي"، إلا أنهم فوجئوا بمنعهم من مزاولة عملهم، والاعتداء عليهم من قِبل مدير النقابة، وأحد أعضاء مجلس النقابة، بجانب عدد من أفراد أمن النقابة، عندما بدأوا الحصول على تصريحات من المرشح على منصب نقيب الصيادلة.

كانت نيابة قصر النيل الجزئية، أمرت أمس، بحبس فرد أمن نقابة الصيادلة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في واقعة الاعتداء على الصحفيين داخل مقر نقابة الصيادلة.

كما قررت النيابة استدعاء رانيا صقر عضو مجلس نقابة الصيادلة للاستماع إلى أقوالها في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.

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