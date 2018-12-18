فيكتور رزق الله: مؤتمرات "مصر تستطيع" هدفها توجيه الشباب

كتب– أسامة عبد الكريم:

قال الدكتور فيكتور رزق الله، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لكبار علماء وخبراء مصر ورئيس لجنة التعليم المستمر، إن مؤتمرات مصر تستطيع ناجحة جدا وتفتح مجالات كبيرة أمام الجميع للاستفادة بأبناء مصر في الخارج.

وطالب رزق الله في تصريحات لمصراوي، بتنفيذ مقترحات الخبراء، موضحا أن الهدف هو توجيه الشباب وتكوينه الفكري لأنهم سيقودون الدولة.

وأكد العالم، أن تطوير التعليم، ليس بالسهولة، وطالب أساتذة الجامعات والمدرسين بالحصول على شهادات موثقة كل 5 سنوات من تاريخ التخرج، وإلا يتم سحب رخصة مزاولة المهنة، مضيفا :"احنا بناخد الشهادة ونعلقها".

تابع: "عملية التطوير الذاتي متوقفة، فالمعلم يدرس للطالب وفق مناهجه التي تعلمها منذ 30 عاما، بينما الطالب يتعلم التكنولوجيا من عمر 6 سنوات أو أقل".​