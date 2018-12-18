قرار عاجل من وزارة الثقافة لحماية مكتبة حسن كامي

كتب- محمد عاطف:

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، لفحص وجرد كافة محتويات مكتبة الفنان الراحل حسن كامي، وإعداد تقرير مفصل عنها على الفور لما تحتويه المكتبة من مقتنيات تراثية.

كما تمت مخاطبة النيابة العامة - نيابة قصر النيل - باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المقتنيات الفنية التراثية الموجودة بالمكتبة وعدم تمكين أي من الورثة أو غيرهم من التصرف فيها إلا بعد انتهاء اللجنة المشكلة وفقـًا للمادة الثالثة من القانون 8 لسنة 2009 وتعديلاته من فحص وجرد محتويات المكتبــة.

كما جرى تكليف - حسب بيان - الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة لإنذار كل من الورثة والحائز للمكتبة بمنع التصرف في محتوياتها إلا بعد انتهاء أعمال اللجنة.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة لحماية مقتنيات مكتبة الفنان الراحل حسن كامي، والتى تضم مخطوطات وكتب ووثائق نادرة.

وتهيب وزارة الثقافة جموع شعب مصر بالمحافظة على تراثنا الثقافي الفكري ومنع أى نوع من الاعتداء على الموروث الحضاري للوطن بكافة صوره.