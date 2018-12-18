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    السبت.. "الأعلى للإعلام" يبحث شكاوى ضد مواقع إقليمية و3 برامج

    04:43 م الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
    السبت.. "الأعلى للإعلام" يبحث شكاوى ضد مواقع إقليمية و3 برامج

    كتب- مصطفى علي:
    تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا السبت المقبل؛ لاستكمال التحقيقات في شكاوى تتعلق بـ12 موقعًا إخباريًا، نصفها مواقع إقليمية، تشمل اتهامات بنشر الأكاذيب واختلاق وقائع غير صحيحة وترويجها والنقل من مواقع أخرى دون التأكد من صحتها.

    وحسب مصادر بالمجلس، تناقش اللجنة شكاوى ضد 3 برامج تليفزيونية باتهامات تتعلق بالسب والقذف، بالإضافة إلى شكاوى أخرى ضد صحيفة ومجلة أسبوعية.

    بحث الشكاوى المواقع الإخبارية الأعلى للإعلام مكرم محمد احمد

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