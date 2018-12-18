"مستقبل وطن" يقيم شجرة كريسماس أمام كنسية البازيليك بمصر الجديدة

كتبت- ميرا إبراهيم:

أقام حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة القاهرة، أول شجرة كريسماس؛ للاحتفال برأس السنة الجديدة، وعيد الميلاد المجيد، أمام كنيسة البازيليك، بمصر الجديدة.

وقال المهندس يوسف رشدان، أمين الحزب في مصر الجديدة، إن ذلك يأتي في إطار المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن، لنثبت أن المصريين سواء كانوا مسلمين أو أقباط متحابون ومتعاونون.

وأضاف "رشدان"، في بيان، الثلاثاء، أن شجرة الكريسماس التي تم إقامتها بمنطقة مصر الجديدة، لاقت إعجاب كل المواطنين، أمام كنسية البازيليك، وعمت الفرحة والسعادة على وجوه المواطنين، والتقطوا الصور التذكارية بجوارها لتوثيق روح المحبة والإخوة، مؤكدا أنه لابد دائما من نشر السلام والمحبة وإدخال الفرحة والسرور على قلوب إخواننا الأقباط.

وأوضح، أن الحزب يكثف حملات النظافة وتزيين الميادين، ودهان عدد من المناطق والأسوار لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على الشوارع والميادين؛ احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

