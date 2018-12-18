بعد أحداث "الصيادلة".. أمين صندوق "أطباء الأسنان" يعلق مشاركته بـ"المهن الطبية"

كتب - أحمد جمعة:

أعلن إيهاب هيكل، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، تعليق مشاركته بمجلس إدارة اتحاد المهن الطبية، على إثر الاعتداء على عدد من الصحفيين أمس الإثنين داخل مقر نقابة الصيادلة.

وقال "هيكل" في بيان اليوم الثلاثاء: "أصبحت غير قادر على تحقيق ما أطمح إليه، في ظل جو من البلطجة أثر على الاتحاد ومحاولات السيطرة وفرض أناس معينة بأشخاصهم للانضمام لمجلس الاتحاد عنوة بالبلطجة وبالمخالفة للقانون".

وأضاف: "بحكم أننى تربيت في بيت أستاذ من أساتذة القانون الذى علمني معني وأهمية احترام القانون، لم يعد يشرفني أن يجمعني مجلس واحد ببلطجي يستعين بعتاة المجرمين للنيل من زملائه ومن الصحفيين والسيطرة على مقدرات الاتحاد حتى وإن أزهقت فى سبيل ذلك الأرواح".

وأوضح أن البلطجة التي وقعت بحرم هذا الاتحاد عدة مرات آخرها الاعتداء على صحفيين بالأمس وتكسير معداتهم واحتجازهم، لم تكن القشة وإنما كانت السيف الذي شق ظهر البعير.

واختتم بيانه قائلا: "حيث أن مجلس الاتحاد لم ينعقد رسميا منذ انتخابي فى مارس الماضى وحتى الأول من أكتوبر الحالي ثم لم ينعقد بعدها لأسباب قد اتضحت مما سبق، فقد تعين علي تعليقي لعضويتي في مجلس الاتحاد حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا".

ويتكون اتحاد نقابات المهن الطبية من نقابات: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين، ويضم نحو 650 ألف عضوًا من تلك النقابات.​