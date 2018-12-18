رئيس جهاز شئون البيئة: مصر حريصة على تعظيم فكرة المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد البحرية

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة حرص مصر على الانضمام لمشروع الإدارة الاستراتيجية بنهج النظام البيئي؛ لتعظيم فكرة المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد البحرية وبما يضمن التنمية والاستدامة لهذه الإدارة طبقا لمتطلبات المجتمع المحلي إضافة إلى دعم برامج الرصد القائمة وتطويرها.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجهاز أثناء مشاركته في انطلاق فعاليات ورشة العمل الختامية لمشروع الإدارة الاستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن والتى تنظمها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بمدينة الغردقة بمشاركة عدد من خبراء العمل البيئي الدولي والمحلي والإقليمي وممثلين عن البنك الدولي من أجل التقييم النهائي للمشروع وما حققه من إنجازات بدول الإقليم.

وقال الدكتور محمد صلاح : إن مشروع الإدارة الاستراتيجية لنهج النظام البيئي أعطى الكثير من الدروس المستفادة لتحقيق الصون والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية البحرية وقصص النجاح التي تعتبر نموذجا مثاليا لإدخال مفهوم المشاركة المجتمعية في إحدى محمياتنا الطبيعية وتجربة يمكن تعميمها في باقي المحميات مستقبلا.

وأضاف : أن المخرجات والإنجازات التي قام بها المشروع على أرض الواقع على الرغم من محدودية الميزانية المحددة له تخطت ما هو متوقع في مثل هذه المشروعات، كما قدم المشروع وظائف حقيقية لأفراد من المجتمع المحلى، وتحسين مستوى الدخل لديهم، إضافة إلى دمجهم في منظومة صناعة السياحة التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر وهي الأقل ضررا على البيئة.

وأكد على أهمية زيادة العائد الإيجابي للاستخدام الأمثل والمستدام للموارد والثروات البحرية بعد ما حققه مشروع الإدارة الاستراتيجية لنهج النظام البيئي من إنجازات بدول الإقليم، وتعزيز التماسك والانسجام في إدارة المحميات البحرية على المستوى الإقليمي، إضافة إلى رفع الوعي البيئي وإنشاء قواعد بيانات وأنظمة معلومات لهذه الموارد، حفاظا على الثروات الطبيعية التي وهبها الله لمصر.

وفى ختام كلمته .. وجه الدكتور محمد صلاح ، الشكر لأمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبوغرارة ومنسقي مشروع الإدارة الاستراتيجية بنهج النظام البيئي من دول الإقليم والخبراء القائمين على إدارته بتنفيذ المشروع على المستوى الوطني والإقليمي لما بذلوه من جهد وافر بتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج على مستوى الإقليم من أجل المحافظة على البيئات البحرية والساحلية وثرواتنا الطبيعية.