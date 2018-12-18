رئيس الوزراء يستمع لشرح حول منظومة الصرف الصحي والصناعي بالعاشر من رمضان

العاشر- أ ش أ:

استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الثلاثاء إلى شرح من رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حول منظومة الصرف بالمدنية والموقف التنفيذي الخاص بها.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بأن رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أشار إلى أن هذه المنظومة تحتوى على محطتي رفع الصرف الصناعي (3، 4 ) بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصناعي (100) ألف م3/يوم ومحطة رفع الصرف المعالج إلى مصرف بلبيس هذا إلى جانب منظومة فصل الصرف الصناعي عن الصحي وخط الصرف الناقل لمياه الصرف المعالج لمصرف بلبيس وأيضا توسعات محطة المعالجة الميكانيكية واضافة المعالجة الثنائية بطاقة (96) ألف م3/يوم، والمعالجة الثلاثية بطاقة (190) ألف م3/يوم.

وأوضح أنه تم الانتهاء من كامل أجزاء المنظومة والبدء في تشغيل خط الطرد لمصرف بلبيس بتاريخ 4/ 2018، كما أنه تم البدء بتجفيف برك الأكسدة وأحواض النشر فور تشغيل المنظومة حيث تم الانتهاء من تجفيف مساحة قدرها (3250) فدانا وجاري تجفيف (250) فدانا بنسبة تصل إلى نحو 80% من إجمالي (4620) فداناً ليتبقى مساحة في حدود (865) فداناً جاري العمل على تجفيفها بعد خصم 255 فدانا لم يتم تجفيفها لوجودها ضمن المنظومة بشكل دائم، لتنتهي أعمال التجفيف في 31/ 3/ 2019.