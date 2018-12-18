رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة بجنود "إعصار 56"

القاهرة- مصراوي:

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة والمشروع التكتيكي بجنود (إعصار 56) الذي تجريه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، باستخدام ملقدات الرماية "الماليز"والذي يستمر عدة أيام.

وبحسب بيان على صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، يأتي هذا في إطار خطة التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

وشملت مراحل المشروع إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة ورفع درجات الاستعداد القتالي وعرض قرارات القادة على جميع المستويات وتنظيم التعاون والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة واقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو واستكمال تنفيذ باقى المهام المخططة مع فرض مواقف ومتغيرات حادة أثناء سير أعمال القتال.

وناقش الفريق محمد فريد، عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار المناسب حال حدوث متغيرات أثناء تنفيذ المهام ومدى إتقانهم لها وفقًا لتخصصاتهم المختلفة، وأشاد بالأداء المتميز الذى وصلت إليه هيئات القيادة والسرعة فى إتخاذ القرار للتعامل مع المواقف الطارئة خلال مراحل المعركة.

ونقل الفريق محمد فريد، تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى لللقوات المسلحة، والفريق أول محمد ذكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمقاتلي الجيش الثالث الميداني، مشيدًا بدورهم البطولي فى الدفاع عن أرض الوطن خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 وما يتمتعون به من روح معنوية عالية واستعداد دائم للبذل والتضحية من أجل أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم.

حضر مراحل المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.