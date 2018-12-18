رئيس "المواد النووية": إنشاء شركة للرمال السوداء في رشيد وإدكو خلال شهر

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كتب- محمد صلاح:

كشف الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، عن إنشاء شركة للرمال السوداء بمنطقة رشيد وإدكو خلال شهر.

وأضاف "ميرة"، في تصريحات على هامش مؤتمر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الثلاثاء، أن الرمال السوداء تحتوي على ٦ معادن مهمة، وتصل الأرباح السنوية للمنطقة الواحدة مثل البرلس على سبيل المثال إذا ما بيعت أو صدرت إلى ١٥٩ مليون دولار سنويا، موضحا أنه في حال وضع القيمة المضافة سيتم نقل حجم الاستثمارات من ١٥٠ مليار دولار إلى ٥ مليارات دولار.

وأضاف أنه يجرى إقامة مستعمرات صناعية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أمر ألا تهدر هذه الموارد ويتم استغلالها بالشكل الأمثل.

على جانب آخر كشف "ميرة"، عن اقتناء الهيئة لطائرة فيزيائية تعتبر الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط والمكلفة باكتشاف المليون ونصف فدان وتقييم الخزان الجوفي المصري.

وأعلن أنه لأول مرة في تاريخ مصر، جرى إنتاج حامض الفوسفوريك على المستوى الغذائي لسد الفجوة بين احتياجنا والاستيراد المقدر بملايين الدولارات، بالتعاون مع شركة النصر للكيماويات وأكاديمية البحث العلمي وشركة إنبى وجامعة مصر اليابانية وهيئة المواد النووية.