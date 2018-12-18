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    نقيب الصيادلة يشترط حصول الصحفيين على "إذن" لدخول للنقابة

    01:57 م الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
    نقيب الصيادلة يشترط حصول الصحفيين على "إذن" لدخول للنقابة

    محيي عبيد نقيب الصيادلة

    كتب - أحمد جمعة:

    اشترطت نقابة الصيادلة، على الصحفيين المكلفين بتغطية النقابة، الحصول على "إذن" من مدير عام النقابة للدخول إلى النقابة، وممارسة عملهم.

    وجاء القرار بتاريخ 15 ديسمبر الماضي، على الرغم من عدم إعلانه سوى أمس الإثنين، في أعقاب الاعتداء على 4 صحفيين داخل مقر النقابة.

    كان حرس نقابة الصيادلة اعتدى على صحفيين داخل مقر النقابة أمس، أثناء تغطية ترشح الدكتور كرم كردي، بالانتخابات المزمع عقدها مارس المقبل.

    واتهم الصحفيون، محيي عبيد نقيب الصيادلة، وفايز شطا مدير النقابة، ورانيا صقر عضو المجلس، بالوقوف وراء الاعتداء عليهم، سواء بالمشاركة أو التحريض.
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    نقيب الصيادلة كرم كردي محيي عبيد الصحفيين

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