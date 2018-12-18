تشمل عيادات ومكاتب تحفيظ القرآن.. "الأوقاف" تبدأ تنفيذ "المسجد الموحد" العام المقبل

كتب– محمود مصطفى:

تبدأ وزارة الأوقاف، خلال العام المقبل، تنفيذ نموذج "المسجد الموحد" بجميع محافظات الجمهورية، لإحكام السيطرة على المساجد، ومنع بناء مساجد أخرى مخالفة أو عشوائية.

وقال مصدر بالأوقاف، إن فكرة "المسجد الموحد" تعتمد على بناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد القديمة، بطريقة موحدة وعصرية، بحيث تأخذ المساجد كلها نموذج تصميمي واحد، لافتا إلى إن الشئون الهندسية بالوزارة أرسلت مجموعة من النماذج للمسجد الموحد إلى مجلس الوزراء لاختيار أي منها للبدء في تنفيذه على الفور.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أنه تم إرسال نماذج مشابهة لمسجد "صلاح الدين" بالمنيل والمساجد التابعة للقوات المسلحة، إلى مجلس الوزراء، لإبداء الرأي فيها، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بالمساجد الجديدة بمحافظات القاهرة الكبرى.

ونوه المصدر، إلى أن المساجد الموحدة ستكون مؤهلة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق تصميم إنشاءات تمكنهم من أداء الوضوء دون الاستعانة بغيرهم، وتركيب أجهزة تمكنهم من معرفة الخطبة والأذان والإقامة، مشيرا إلى أنه سيتم إلحاق عيادات ومكاتب تحفيظ للقرآن بالمساجد الجديدة.

وأشار المصدر، إلى أن المساجد الجديدة التي سيتم إنشاؤها لن تقل مساحتها عن 1000 متر، بحيث تضاهي المساجد الجامعة في طريقة احتوائها على ملحقات لخدمة المواطنين، كمكاتب تحفيظ القرآن التي تخضع لإشراف وزارة الأوقاف، والمراكز الطبية.

ونوه إلى أن المساجد القديمة مختلفة المساحة، التي تحتاج إلى صيانة سيتم إحلالها وتجديدها طبقا للنموذج الموحد، بحيث تكون المساجد كلها مصممة بطريقة واحدة، مشيرا إلى أن مسجد الميناء بالغردقة الذي سيتم افتتاحه يناير المقبل، بالتزامن مع احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي، تم إحلاله وتجديده على النظام الجديد.

ومن جانبه قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن المسجد الموحد يأتي في إطار سيطرة الوزارة على جميع المساجد، ومنع بناؤها عشوائيا.

وأضاف طايع في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن وزارة الأوقاف قررت منذ فترة منع أداء الصلاة في الزوايا، وقصرها على المساجد فقط، لافتا إلى أن المساجد الموحدة تقضي على فكرة وجود مساجد أهلية من الأساس.

وأشار رئيس القطاع الديني إلى أن تنفيذ المساجد الموحدة ستكون في المناطق التي تحتاج إلى ذلك، فضلا عن إعادة تأهيل المساجد الجديدة التي تحتاج إلى ذلك.​