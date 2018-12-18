محافظ الجيزة يعلن توسعات جديدة بشارعي أحمد عرابي والفالوجا

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كتب- إسلام ضيف:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إجراء العديد من التوسعات لعدد من المحاور والطرق الرئيسية بنطاق المحافظة لمواجهة أي اختناقات مرورية والتسهيل على المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة أجراها المحافظ بأحياء العجوزة والدقي ومركز ومدينة كرداسة.

وقال راشد، إنه جاري تنفيذ أعمال توسعة لشارعي أحمد عرابي والفالوجا بحي العجوزة؛ لحل مشكلة الاختناقات المرورية التي تعاني منها المنطقة.

وأوضح محافظ الجيزة، تم رصد العديد من المحاور المرورية التي ستعكف المحافظة على تطويرها وإجراء توسعات لها.

وتفقد المحافظ أعمال صيانة وتدعيم الأسوار الحديدية بمحور صفط اللبن، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، موجهاً مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة للمحور بالكامل للقضاء على أي حوادث مستقبلية.

وأكد راشد استمرار المحافظة في متابعة حملات الإزالات ومواجهة مخالفات البناء، مشددًا على أن القانون سيطبق على الجميع مهما بلغت حجم المخالفة.

وتفقد المحافظ أعمال إزالة عقارات مخالفة بحرم الطريق الدائري بمنطقة أرض اللواء بنطاق حي العجوزة.

ووجه رئيس مركز ومدينة كرداسة بإزالة منزل بالكامل مقام على قطعة أرض زراعية بمنطقة المعتمدية.

وخلال الجولة أعطى راشد جزاءً لمدير الإشغالات بحي الدقي بعد تقاعسه عن إزالة إشغالات أحد المقاهي بنطاق الحي، موجها رئيس حي الدقي بتكثيف حملات رفع الإشغالات وعدم السماح للمقاهي والمحلات بالتعدى على حرم الطريق العام.

رافق المحافظ أثناء الجولة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، واللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة، والعميد إيهاب رشاد رئيس حي الدقي وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة بالمحافظة.