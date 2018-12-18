"المهن التعليمية": النيابة قررت حبس ولي الأمر المعتدي على معلم البساتين

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت نقابة المهن التعليمية، أن النيابة العامة قررت حبس ولي الأمر المتعدي على سعيد حسن، المعلم بمدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، التابعة لإدارة البساتين التعليمية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين بلجنة تسيير الاعمال، إن النقابة تابعت عن كثب واقعة الاعتداء، على المعلم بآلة حادة، الأمر الذي أسفر عن إصابته بـ10 غرز في ذراعة، وكدمات في أماكن متفرقة من جسده.

وأضاف الزناتي، أنه جرى نقل المعلم إلى مستشفى المبرة بالمعادي، ووجهت النقابة العامة، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمعادي، بمتابعة ملابسات الحادث.

وتوجه عدد من محامييّ النقابة لعمل محضر في قسم البساتين حمل رقم 28800 بتاريخ 17 ديسمبر 2018، وأحيل على أثره ولي أمر التلميذ إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.