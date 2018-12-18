سؤال برلماني لرئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والنقل بشأن "البالوعات"

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، بسؤال موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية بشأن سبب عدم وجود مستوى موحد لفتحات الصرف أو الصيانة "البالوعات"، مع الطرق المرصوفه مما ينتج عنه انخفاض أو ارتفاع حاد بمكان فتحة الصرف يؤدي إلى عدم استواء الطريق وفي أحيان كثيرة إلى حوادث وتكدسات مرورية.

وأضافت سيلفيا نبيل، في سؤالها، أن عدم توحيد مستوى "البالوعات" يتسبب في أضرار كبيرة للمواطنين المشاه وأصحاب السيارات جراء هذا التشوه.

ووجهت سيلفيا نبيل تساؤلها عن سبب هذا الشكل من التشوه الذي تعاني منه الشوارع المصرية؟ وهل لا يوجد سند قانوني يمنع حدوث هذا التشوه؟ وفي ظل توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة الطرق بالمحافظات، كيف تنتوي الحكومة معالجة هذه التشوهات التي تكلف المصريين الكثير من الأموال الخاصة والعامة؟، مطالبة بتحويل السؤال للجلسة العامة.