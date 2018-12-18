وزير التعليم العالي يشهد توقيع شراكة بين جامعة فيينا وطب النهضة

في يوم اللغة العربية.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتاب بالدراسة



كتبت-داليا شبل:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع عقد شراكة بين جامعة فيينا الطبية، وكلية الطب بجامعة النهضة، بهدف التوأمة بين الطرفين.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، الثلاثاء، يتضمن عقد الشراكة العمل في مجالات التطوير والإنشاء والبحث العلمي والمناهج والتوأمة بين كلية الطب بجامعة النهضة، وجامعة فيينا الطبية.

وتابعت الوزارة، أن التوقيع يأتي تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص شروط الموافقة على إنشاء كليات وجامعات جديدة بضرورة حصولها على توأمة مع واحدة من جامعات العالم المتقدمة في التصنيف الدولي.

وأشارت التعليم العالي، إلى أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النهضة فيما يتعلق بإضافة كليتي الطب البشرى والعلاج الطبيعي إلى كليات الجامعة.

وأضافت: "وقع عقد الشراكة المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، كما قام الوزير بمصاحبة الحضور في جولة تفقدية داخل جامعة فيينا؛ تم فيها التعرف على إمكانيات الجامعة والامتيازات التي تتمتع بها".

يذكر أن الاتفاقية، التي وقعت مساء أمس الاثنين، كانت على هامش مشاركة وزير التعليم العالي ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته للنمسا والتي تستهدف تدعيم العلاقات بين البلدين، وتشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وفيينا في عدة مجالات.