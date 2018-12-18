صور جماعية للرئيس السيسي وزعماء الدول المشاركة بالمنتدى الأفريقى الأوروبى بفيينا

فيينا- أ ش أ:

التقطت صور جماعية للرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء وكبار المسئولين المشاركين فى المنتدى الأفريقى الأوروبى، صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة النمساوية فيينا.

ويشارك الرئيس السيسي اليوم فى جلسات المنتدى، الذى سيركز على سبل تعزيز التعاون الأفريقى الأوروبى فى مجالات التنمية والطاقة المستدامة والتجارة الالكترونية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.