سفير بيلاروسيا بالقاهرة: بدء إقامة خط التجميع الثاني لرافعات التحميل في مصر

القاهرة- أ ش أ:

أعلن سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة بدء العمل في إقامة خط التجميع الثاني لرافعات التحميل (لودارات) التي تنتجها المؤسسة البيلاروسية (أمكودور) في مصر، تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعت بين (أمكودور) والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمؤسسات التابعة لها والشركة المصرية للزراعة والتنمية الريفية، خلال الاجتماع الخامس للجنة التجارة المصرية – البيلاروسية المشتركة الشهر الماضي.

وأوضح سفير بيلاروسيا - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم تنظيم عملية التجميع التجريبية في منطقة أبو زعبل بالتعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لعدد من المعدات، هى رافعتان تحميل (لوادر) وجرافتان "إزلاقية التوجه"، ورافعتان شوكيتان، مشيرا إلى أنه من المقرر استخدام المعدات التي يتم تجميعها في مشروعات البنية التحتية في مصر.​