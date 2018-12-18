من البرازيل.. زاهي حواس يطالب بعودة نفرتيتي ويروج للسياحة المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

نظمت السفارة المصرية بالبرازيل بإشراف السفير علاء رشدي والخبير السياحي صديق فرج الله محاضرة لعالم الآثار الدكتور زاهي حواس بمدينة سان باولو بالبرازيل في إطار حملة مركز "حواس" بمكتبة الإسكندرية لتشجيع السياحة المصرية.

وحسب بيان، الثلاثاء، أوضح حواس، عمق التبادل الثقافي بين البرازيل ومصر، لافتا إلى أن أهم الموضوعات التي تثير انتباه العالم أسرار هرم الملك خوفو وأبوالهول ومقابر العمال والمومياوات الملكية ووادي الملوك وتوت عنخ آمون.

وعقب المحاضرة، عقد حواس، مؤتمرا صحفيا بحضور السفير المصري وخبراء السياحة والآثار بالبرازيل، وتحدث خلاله الدكتور حواس عن حريق متحف البرازيل القومي بريو دي جانيرو، مؤكدا أنه يوم صعب في تاريخ الحضارة المصرية القديمة؛ نظرًا لأهمية القطع الأثرية المصرية التي كان يحتويها المتحف.

وأوضح أن وزارة الآثار على استعداد تام لإرسال مرممين لترميم الآثار التي جرى إنقاذها بالمتحف.

وعن رأس نفرتيتي، قال حواس، إن رأس نفرتيتي خرجت بطريقة غير قانونية، مطالبا بعودتها لمصر كي يراها المصريون عند افتتاح المتحف الكبير"، مشددا على أن مصر آمنة ومناطق الآثار مؤمنة على أعلى مستوى.

ودعا حواس، الشعب البرازيلي لزيارة مصر، مشيرا إلى وجود بعثة من البرازيل تعمل في مقبرة في البر الغربي هو صميم روح التعاون المصري البرازيلي في مجال الآثار.

وتمنى حواس، أن تكون هناك علاقات أكبر في مجال الآثار المصرية بين البلدين الصديقين.

وفى النهاية، وقع الدكتور زاهي حواس، على العديد من الكتب باللغة البرتغالية للحضور، وتمنى أن يكون شعب البرازيل هو الأول في السفر لمصر؛ كونه يعشق مصر.