  • عاجل:الأرصاد: اليوم برودة شديدة ليلًا وغدًا أمطار ورياح (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    من البرازيل.. زاهي حواس يطالب بعودة نفرتيتي ويروج للسياحة المصرية

    11:30 ص الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
    من البرازيل.. زاهي حواس يطالب بعودة نفرتيتي ويروج للسياحة المصرية

    الدكتور زاهي حواس

    كتب- يوسف عفيفي:

    نظمت السفارة المصرية بالبرازيل بإشراف السفير علاء رشدي والخبير السياحي صديق فرج الله محاضرة لعالم الآثار الدكتور زاهي حواس بمدينة سان باولو بالبرازيل في إطار حملة مركز "حواس" بمكتبة الإسكندرية لتشجيع السياحة المصرية.

    وحسب بيان، الثلاثاء، أوضح حواس، عمق التبادل الثقافي بين البرازيل ومصر، لافتا إلى أن أهم الموضوعات التي تثير انتباه العالم أسرار هرم الملك خوفو وأبوالهول ومقابر العمال والمومياوات الملكية ووادي الملوك وتوت عنخ آمون.

    وعقب المحاضرة، عقد حواس، مؤتمرا صحفيا بحضور السفير المصري وخبراء السياحة والآثار بالبرازيل، وتحدث خلاله الدكتور حواس عن حريق متحف البرازيل القومي بريو دي جانيرو، مؤكدا أنه يوم صعب في تاريخ الحضارة المصرية القديمة؛ نظرًا لأهمية القطع الأثرية المصرية التي كان يحتويها المتحف.

    وأوضح أن وزارة الآثار على استعداد تام لإرسال مرممين لترميم الآثار التي جرى إنقاذها بالمتحف.

    وعن رأس نفرتيتي، قال حواس، إن رأس نفرتيتي خرجت بطريقة غير قانونية، مطالبا بعودتها لمصر كي يراها المصريون عند افتتاح المتحف الكبير"، مشددا على أن مصر آمنة ومناطق الآثار مؤمنة على أعلى مستوى.

    ودعا حواس، الشعب البرازيلي لزيارة مصر، مشيرا إلى وجود بعثة من البرازيل تعمل في مقبرة في البر الغربي هو صميم روح التعاون المصري البرازيلي في مجال الآثار.

    وتمنى حواس، أن تكون هناك علاقات أكبر في مجال الآثار المصرية بين البلدين الصديقين.

    وفى النهاية، وقع الدكتور زاهي حواس، على العديد من الكتب باللغة البرتغالية للحضور، وتمنى أن يكون شعب البرازيل هو الأول في السفر لمصر؛ كونه يعشق مصر.

    البرازيل زاهي حواس نفرتيتي وزارة السياحة علاء رشدي سان باولو مكتبة الإسكندرية

    الخبر التالى:

    سفير بيلاروسيا بالقاهرة: بدء إقامة خط التجميع الثاني لرافعات التحميل في مصر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان