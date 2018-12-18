وفد برلماني برئاسه السجيني يتوجه لأوكرانيا

القاهرة- مصراوي:

توجه وفد برلماني مصري، اليوم الثلاثاء، إلى دولة أوكرانيا، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية.

ويرأس الوفد البرلماني النائب أحمد السجيني، ويضم النواب (سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، وأبو العباس تركي وسامي رمضان) أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية.

وتعد هذه الزيارة البرلمانية الأولى منذ تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية في شهر يونيو الماضي، وتستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين مصر وأوكرانيا.

وتشمل الزيارة لقاءات بين الوفد البرلماني المصري مع ممثلي البرلمان الأوكراني وبعض المسئولين في أوكرانيا.